I 1888 kom Frelsesarmeen til Norge. Faktisk begynte bevegelsen her på Grønland. Noen måneder etter ble Krigsropet startet. 130 år senere er dette Norges eldste ukeblad. Fra dag én har vi spredt allmennkunnskap, refleksjoner og meninger, hver uke.

Livet under broene kjenner jeg ikke bare som redaktør: For noen år siden skrev jeg en bok om «gatefolket». Nå har jeg fått skrive rammefortellingen til Frelsesarmeens årlige førjulskonsert-serie. «Under broene» heter den; konsertene holdes blant annet under Vaterlandsbroen.