Vinskolen: Vinkurs for nybegynnere

Jeg tror mange av dere fikk en opplevelse til jul. Men hvordan gjør man det egentlig? Her er en guide til deg som aldri har vært på vinkurs før.

6. jan. 2022 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

Da to servitører åpnet de doble dørene inn til festsalen, hadde jeg aller mest lyst til å snu. Det kjentes like høytidelig som Nobel-middagen. Mitt aller første vinkurs var en gave fra kjæresten. Nå var kvelden kommet. Og jeg ble umiddelbart redd for å si eller gjøre noe feil.

Kjenner du følelsen? Jeg tipper mange av dere fikk en opplevelse i julegave i år. Interessen for mat og vin har eksplodert i Norge. Smakinger og foredrag holdes på hvert nes, kjennes det som. Men hvordan foregår det egentlig? Dette er hva jeg skulle ønske jeg hadde den første kvelden – en guide til hva som skjer på et vinkurs.

1. Slapp av

Det viktigste er at du nyter, smaker og lærer. Du trenger ikke imponere læreren, slik jeg følte den første kvelden. Du trenger ikke engang være enig i det som blir sagt. Det aller viktigste med et vinkurs, er at du finner mer ut av hvilke smaker som tiltaler deg, og hvordan du skal beskrive disse.

2. Hvorfor er det så viktig å si hva vinen lukter?

Fordi de aller fleste opplever at ordene ikke strekker til når de skal beskrive en smaksopplevelse. Mesteparten av det du smaker, er egentlig duft. Det vet alle som har vært snyt forkjølet. Uten nesen blir det tydelig at munnen er en ganske grovmotorisk smaker.

Ved å øve på å sette ord på duft, kan vi si noe om hvordan vinen er laget, hvor den kommer fra og hvor gammel den er. Men viktigst av alt, du får du ord til å beskrive smaksopplevelsene du liker. Sånt kommer godt med neste gang du skal handle på Vinmonopolet.

3. Mengdetrening gjør alt enklere

De aller fleste jeg vet om, smaker én vin om gangen. På et vinkurs får du servert små smakeglass av flere viner etter hverandre. Du kommer til å merke hvor mye enklere det er å forstå da. Duften av eik, for eksempel, kan være vanskelig å forklare.

Med to viner ved siden av hverandre, der en er lagret på ståltank og den andre på tønne, blir det plutselig enklere. Autolyse, denne duften av gjærbakst du kan finne i musserende vin ... Jeg har brukt spaltemeter på å forklare den, innimellom uten hell. Ved å sammenligne en champagne med en prosecco, skjønner du kjapt poenget mitt. Men hvor mange gjør det i private hjem?

4. Ta notater

Med ny innsikt kommer du til å kjenne begeistring og mestring. Akkurat da tenker du at din nyervervede kunnskap kommer til å sitte klistret. All erfaring tilsier at det er ønsketenking. Skriv ned noen setninger underveis i vinkurset, det vil øke læringen betraktelig.

5. Dykk ned i en region eller drue

Denne uken har jeg valgt Piemonte. Mange nybegynnere synes spesifikke tema fremstår avansert. Men tro meg – avgrensning er enklest.

Da gjenstår det bare å innta en verden av duft og smak. Kos deg!

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.