A-magasinet Portrettet Gerhard Helskogs hemmelighet

Han var Norges mest hardtslående journalist. Nå må Gerhard Helskog (58) slutte i jobben.

16. des. 2021 07:46 Sist oppdatert nå nettopp

Skjelvende hender. Små, tidvis umerkelige spasmer. Bevegelser i litt for sakte film. Et fall: Ingen av de 22 menneskene som snører på seg boksehanskene i Oslo denne grå vinterdagen, hadde planlagt å begynne å bokse. Men nå er de her. I samme sal, med samme sykdom – og samme innbitte nevekamp mot klokken.

– Det er ikke akkurat Rocky, sier Gerhard Helskog (58).

