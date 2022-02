A-magasinet Siste ord Christine Koht: Tannlyst Lille Lill har fått nytt utseende. Plutselig har hun tenna på tørk og ser selvsagt fremdeles veldig søt ut, men også litt dum.

Nå nettopp

– Lille, sier vi når hun sover, og så titter hun opp: – Hm? Jøss, se! Tenna på tørk! Bittesmå melketenner som ser helt unyttige og tåpelige ut. Ikke noe å gå i krigen med, akkurat.

Til hverdags er det ingen som tenker på at Lille har tenner i det hele tatt. Jo, det hender en sjelden gang at hun trekker leppene opp og flasher de lange, kraftige rovdyrtennene sine, – oi! Lille da! Så mye tenner for et så lite vesen. Det er særlig unge Flaks dachs som får se dem. Han er vill og leken, og selv om han har sett ulvetennene til Lille mange ganger, og har tatt hintet, blotter Lille dem hver gang han kommer på besøk. Bare for sikkerhets skyld. Grr.