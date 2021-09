A-magasinet Leve sammen Hvordan kan han finne en kjæreste?

Mannen i 50-årene har alt han trenger i livet, men savner noen å dele det med.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

24. sep. 2021 08:11 Sist oppdatert 6 minutter siden

Fellesnevneren for alle dem som skriver inn til deg, ser ut til å være at de er i en eller annen form for forhold, og at utfordringer gjerne oppstår etter hvert. De har uansett klart å passere den terskelen det kan være å knytte seg til et annet menneske og gå inn i en nær relasjon.

Det får meg til å tenke på en problemstilling som er relevant for meg, og som leder til følgende spørsmål til deg: Hvordan får man seg en kjæreste?

Jeg er en singel mann i begynnelsen av 50-årene. Jeg har fast jobb, ordnet økonomi og varierte fritidsinteresser Jeg holder meg i rimelig god form, er aktiv på mange vis og er sosial og omgjengelig. Jeg trives også i eget selskap. Men jeg mangler noe som fremstår som vesentlig i tilværelsen: en kjæreste, partner eller ektefelle.

