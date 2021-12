Vinskolen: Kos i små porsjoner

Enestående? Nøysom? Alkoholfri? Her er deilige smaker også for deg som foretrekker mindre forpakninger.

17. des. 2021 09:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Plutselig begynte jeg å se dem over alt. Hun nyskilte som skulle lage jul alene for første gang. Enkemannen. Treningsfyren som vil ha hodet klart morgenen etter festen. Adventstiden kan være brutal på den måten. Nesten alt er rettet mot kjernefamilien. Vennegjengene. Parmiddagene.

Det var leseren Aud, som først gjorde meg oppmerksom på det. Hun etterlyste vin i mindre forpakninger. Hun var ikke den første som tok kontakt. Men noe med akkurat denne henvendelsen, gjorde at jeg tok det inn på en annen måte. Taxisjåføren Kai og kona er glade i vin. Men de drikker bare litt. Føler de sløser om de åpner en helflaske. Derfor serverer jeg deg god smak i små porsjoner.

De står i hyllen

Og de passer til julemat og Sølvguttene. De er, akkurat som deg, nok i seg selv. Nylig kunne vi lese at det aldri før har vært flere singel-husholdninger i Norge. Vareutvalget i polhyllene gjenspeiler ikke det på en proporsjonal måte. Enn så lenge er utvalget god smak i små forpakninger, lite. Men – vi er på vei! Utvalget er blitt noe større. Kvaliteten på innholdet bedre.

Det er ikke uvanlig at industriviner laget i storskala, også kommer i småflasker. Mer sjeldent er det at klassiske vinregioner tenker ut over standard måleenheter. Fremveksten av vin på aluminiumsboks har bidratt positivt. Men emballasje-revolusjonen går for langsomt. Jeg har skrevet om det tidligere, og garanterer at jeg skal følge utviklingen. Fremtidsplaner er gode å ha, men de hjelper ikke deg nå like før jul. Så skal vi gå i gang med utvalget først som sist?

Bobler til høytidsstunden

Juletorsken. Nypussede glass med stett. Du husker sikkert at jeg har skrevet om det krevende tilbehøret til norsk julemat. Musserende vin takler både rødkål og rotmos med letthet. Men du trenger en som er laget på samme metode som de bruker i Champagne. Ikke et vondt ord om italienske prosecco på en sommerdag. Men den har ikke nok kraft og struktur til å lose oss gjennom desember.

Hvitt fra Frankrike

Jeg har plukket ut en fransk crémant. I basisutvalget finner du også Champagne på halvflasker. Velg det, om lommeboken tillater. Videre har jeg funnet frem to franske hvitviner. Samme drue, fra to ulike områder. Chardonnay i Chablis gir en krisp og slank vin. Samme drue fra Burgund blir fyldigere og mer kremet i munnen. Begge to finner også på helflasker. Velg størrelsen som passer dine behov best.

En liten sjarmør fra Rioja måtte også med. Og til sist – alkoholfrie bobler som løfter både kvelden og måltidet. Sånn – har vi klart å dekke alle behov da? Jeg tror vi nærmer oss, i det minste.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.