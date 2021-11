A-magasinet Podkast Lyden nederst på podkastlisten

Det snakkes mye om våre mest populære podkaster. Vi har snudd listen. Hvem skjuler seg bak stemmene nesten ingen hører på?

34 minutter siden

Er du spesielt interessert i brettspill, leketøy eller anadromt fiske? Har du en sær, smal eller obskur hobby? Da er sannsynligheten høy for at noen har laget en lydproduksjon for deg og ditt tema. Det finnes en podkast for nesten alt. I denne artikkelen får du møte tre av dem som publiserer (nesten) uten lyttere.

– Det kom veldig mange etter true crime-suksessen «Serial» i 2014. Da fikk podkast et kommersielt gjennombrudd, sier Ragnhild Fjellro.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn