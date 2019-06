Brev fra Oslo fengsel, 20. februar 2001:

«Hei, Lisbeth. Litt vanskelig å starte med dette brevet, jenta mi. Jeg er fryktelig glad i deg, Lisbeth, derfor har jeg veldig dårlig samvittighet for at jeg ikke har kontaktet deg det siste halve året. Unnskyld for det Lisbeth. Det har ingenting med deg å gjøre. Ting har bare gått veldig galt for meg igjen. (...) Som du kanskje vet allerede, så sitter jeg i fengsel igjen.»