Prøv deg på «masterchef-iskaken» Iskaken tar meg tilbake til barndommen.

Min barndoms ferier ble ofte tilbrakt på cruiseskip under fjerne himmelstrøk, på den tiden cruise hadde et sus av noe eksklusivt og eksotisk over seg. Mye av matinteressen min ble født om bord på disse båtene.

Jeg kan fortsatt huske at jeg fikk vann i munnen da jeg kjente lukten av brunet smør og kongekrabbe idet jeg entret spisesalen og satte meg ned ved siden av min uniformskledde far. Jeg kan også huske berg av russisk kaviar, som jeg kunne få så mye jeg ville av. Og blikket jeg fikk av pappa da jeg kun ville ha kaviar og ikke det dølle tilbehøret.

Brennende iskaker

Et av de mest lysende minnene fra hver reise var tidspunktet da alle lys ble slukket og kokker og servitører kom bærende ut med fat på fat med brennende omelette norvégienne. Det var selvfølgelig ikke en omelett, men en iskake som låner omelettnavnet takket være det sjenerøse laget med marengs utenpå.

