A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Det er fryktelig å høre på. Og det er akkurat det som er meningen. Ikke la deg skremme av gråten. Den er det lille barnets språk.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

6 minutter siden

Gråt er den eneste måten det lille barnet kan kommunisere på. Bare gjennom gråten kan hun si «jeg trenger deg», «jeg er varm», «jeg er sulten», «jeg er ensom». Når barnet gråter, er det signalet om at hun trenger deg og forventer deg. Det betyr ikke at du må å slippe alt du har i hendene og komme løpende ved første lille knirk, men det er hennes måte å si at hun behøver din hjelp på, din nærhet. Gråten sier noe fint om båndet som dannes mellom dere.

Hvis barn blir liggende og gråte i lengre perioder uten å få trøst, skaper det stress som i lengden kan være dårlig for utviklingen. Men at et barn bruker gråt for å vise at de trenger noe, er ikke farlig. Gråt er rett og slett normalt, det er oss på vårt mest menneskelige. Noen barn gråter mye og sterkt, andre er mer forsiktige av seg. Vi mennesker finnes i alle varianter. Din oppgave som forelder er å lære deg å tolke og forstå ditt barn slik at du kan skape den tryggheten han eller hun behøver.