Bør svigermor blande seg inn i ekteskapet til datteren?

Datteren og svigersønnen sliter med forholdet. Kan hun påvirke svigersønnen til å prøve å lappe det sammen?

Åge Peterson

Frode Thuen Frode Thuen er professor i psykologi ved Høgskulen på Vestlandet.

7. okt. 2020 21:04 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg trenger rådgiving: Jeg har en skjønn datter og flott svigersønn som har vært gifte i mange år. De har god utdannelse, gode boligforhold og god økonomi. Hun har et elendig forhold til hans foreldre, mens det er motsatt den andre veien. Vi har et veldig fint forhold til vår svigersønn.

Datteren vår er kjapp, klar i sine meninger og ikke redd for å si fra. Han er uhyre konfliktsky, sliter med å ta opp små problemer før de blir store. På dette området er de veldig forskjellige. Ellers er hun svært sosial og sjarmerende, stiller store krav til seg selv og sine omgivelser. Hun er nå i starten på et spennende jobbprosjekt. Han har en solid karriere, er arbeidsom og kreativ i alt han gjør. En hyggelig og vennlig mann.

Jeg har et fortrolig og fint forhold til svigersønnen min. Det er meg han velger som samtalepartner når det gjelder utfordringene de har i ekteskapet. Gjennom årene har de gjort noen «halvhjertede» forsøk på å få det bedre sammen, men nylig kom han og sa at han ikke vil mer. Vi hadde en lang samtale, og da kom frem at det ikke er noen nye inne i bildet. Men jeg tror han er på vei ned i en depresjon, og at han trenger all mulig hjelp. Datteren vår er for øvrig helt knust.

Hva kan jeg som svigermor gjøre for å få disse to, som i utgangspunktet er så gode for hverandre, til å finne tilbake og begynne å kommunisere?