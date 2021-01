A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Hedvig Montgomery: Treåringen er sjalu på lillebror Foreldrene gleder seg over den nye babyen. Men ikke storesøster. Hun er grønn av sjalusi.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Jeg møter en liten familie med mor, far og lillebror på videokonsultasjon. Storesøster Thea er i barnehagen, og det er henne foreldrene er bekymret for. Theas humør har vært svingende etter at lillebror kom. Hun er sint og skuffet over den nye tilværelsen som storesøster. Hva skal man gjøre med en treåring som er rasende av søskensjalusi?

Mor: Jeg hadde egentlig ikke tenkt tanken at Thea skulle bli så voldsomt sjalu. Jeg hadde kanskje lest om det, men ikke tatt innover meg at det kom til å skje.

Hedvig: Fortell, hva skjedde?

Mor: Det første møtet gikk kjempefint, Thea var helt over seg. Men etter hvert som dagene gikk og hun fikk se hvor mye lillebror krever av meg ... Thea er vant til å få all oppmerksomheten vår. Nå vil hun at lillebror skal leveres til naboen, returneres inn i magen min eller bare ligge alene.

Hedvig: Mmm.