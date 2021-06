A-magasinet – Vi fremstilles som trangsynte terrorister, sier eiendomskongen. Nå vil han knuse fordommene. Med et ellevilt byggeprosjekt.

Unge palestinere gjør opprør både mot Israel og egne ledere. Mannen bak det største byggeprosjektet i landets historie heier dem frem.

Et enormt flagg. I en himmelhøy flaggstang. På toppen av den største åsen.

Subtilt er det ikke. Men det er også poenget.

– Hver morgen, hver eneste morgen, våkner bosetterne opp og ser dette flagget. De blir minnet på at dette ikke er deres land. De blir minnet på at vi er her, og at vi blir flere og flere.

Bashar Masri (60) tar en kort pause.

– Jeg skulle bare ønske at flere av mine palestinske medborgere gjorde noe lignende.

15 år er gått siden Masri fikk den ville ideen. Han ville finne et landområde på Vestbredden og bygge en hel by fra bunnen av. Av palestinere for palestinere. For første gang i historien.

– Vi kan ikke bare fortsette å rope: Vi er ofre! Vi er ofre! Vi er ofre! Verden vet det allerede. Mediene skriver om det hver dag. Det er godt dokumentert.

