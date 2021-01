A-magasinet Matskolen Kokken slakter myter om hummer: - Jeg simpelthen elsker kjempehummere Det er fortsatt mørketid, og da stemmer jeg for den aller beste maten: en stor hummer!

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

8. jan. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Når kruttrøyken har lagt seg etter jul- og nyttårsfeiring, står januar igjen som et mørklagt juletre med litt krøllete gavepapir og en bortkommen til og fra-lapp under. Det skal spares, det skal slankes, det skal gjøres bot for desemberutskeielsene. Men hvor lurt er det?

Det er i hvert fall en ganske ny ting, for det er ikke lenge siden julen varte helt til påske. Eller i alle fall til fasten i februar. Burde vi ikke kline til og flotte oss med litt mer fest nå i den aller mørkeste tiden?

Det skal komme lysere tider med blanke ark og en bukett av vaksiner til. Men litt mer må vi tåle, og da stemmer jeg for mer god mat!

Det er mange myter om hummeren.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.