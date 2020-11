Opptatt kvinne (35) er fristet av en gammel flamme: – All fornuft tilsier at jeg må droppe ham

Hun er fortsatt forelsket i ekskjæresten. Nå vurderer hun å ofre en god kjæreste for en hun ikke stoler på.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustrasjon

Nå nettopp

Jeg er en kvinne i midten av 30-årene som har levd sammen med kjæresten min i snart ti år. Han er flott på mange måter. Ærlig og tålmodig og en god støttespiller. Han er dessuten morsom og godt likt av både venner og familie, og vi snakker godt sammen. For meg er han en trygg havn og min beste venn.

Likevel har jeg lenge stilt spørsmål ved om han er den rette. Jeg er ikke veldig tiltrukket av ham, og noen ganger føles han mer som en venn enn en kjæreste. Dette har spesielt vært aktuelt når en tidligere flamme har vært inne i bildet. Dette er en mann som i sin tid avviste meg og som såret meg dypt. Vi møttes igjen etter at jeg var blitt sammen med min nåværende kjæreste. Da sa han at jeg var alt han så etter.

Men redselen for å bli såret igjen, og samvittigheten min, gjorde at jeg ikke turte å være åpen om mine følelser for ham. Selv om han får meg til å føle meg helt unik. Kjæresten min er på mange måter viktig for meg. Det og frykten for å ende opp alene, gjorde at jeg ble værende i forholdet.

Nå har jeg igjen kontakt med denne mannen.