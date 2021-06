Pandemien har rystet det norske Spania. Rolf og Anne flytter hjem etter 38 år.

Anne Rossiné og Rolf Simensen er begge i risikogruppen og har vært livredde for å bli smittet det siste året. De har kun gått ut for de aller nødvendigste ærend. Foto: David Airob

Nå nettopp

Da Rolf Simensen var 37 år, fikk han drømmejobben i Benidorm. Han og kona Anne Rossiné flyttet ned med en plan om å bli her i ett år.

Det ble 38.

Solfylte strender, herlig klima, et avkjølende glass sangria ved poolen. Det er mye som frister ved Spania.

Over 50.000 nordmenn bor der deler av året, mens 9800 har flyttet dit permanent. Og ingen steder er det tettere mellom Ola og Kari enn på Costa Blanca, i de norske hovedsetene Torrevieja og Alfaz del Pi.

Da viruset kom, fløy «trekkfuglene» hjem. Men hva med dem som ikke lenger har noe hjem i nord? Hvordan har pandemien vært for dem?

A-magasinet har møtt et knippe nordmenn som har utholdt pandemien i sitt nye hjemland. Felles for dem er at de er blitt bedre kjent med landet de bor i – på godt og vondt.

Mange har også fått et nytt syn på avstanden hjem.

