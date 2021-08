Psykolog Frode Thuen: Hun hater utseendet sitt

Hun har et elendig selvbilde etter en oppvekst med fysisk og psykisk vold . Hvordan skal hun mestre et kjærlighetsforhold?

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Frida Strømme Illustratør

8 minutter siden

Jeg satte pris på det du skrev tidligere i sommer om at det ikke nødvendigvis bør være et mål å tilgi enhver som har krenket en. Selv tror jeg aldri jeg har forsøkt å tilgi min far, som utsatte meg for psykisk og fysisk vold da jeg var barn.

Jeg tror jeg har tilgitt min mor, som lot denne volden skje i mange år før hun skilte seg, men som senere fikk en rekke kjærester som heller ikke gjorde livet til mine søsken og meg så lett. Det gjorde ikke livet til mor noe lett heller, og i dag tror jeg mest av alt at jeg synes synd på henne.

Den fysiske volden jeg ble utsatt for, var ikke alvorlig mishandling. Det dreide seg om ørefiker, å bli dyttet og spent bein på, kastet ting på og lignende. Men den psykiske volden føler jeg har ødelagt for meg. Nesten daglig fikk jeg høre at jeg var stygg, dum og klønete. Hvis min far hadde drukket, kunne han også vekke meg om natten for å fortelle meg sånt. I tillegg var det mange trusler om fryktelige ting som skulle skje.

