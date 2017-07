Matskolen: Ta en sommerkål og svi den skikkelig på grillen

Når du tror du vet alt om en råvare, så dukker det alltid opp noen som snur det hele på hodet. Inntil for kanskje ti år siden, var det ganske stor konsensus om at brent kål smakte vondt. De fleste av oss kan huske lukten av brent fårikål, og at det ikke er noe stas. Derfor har kål, og spesielt sommerkål, vært en råvare som skulle behandles varsomt.

Med den nordiske matrenessansen kom også lukten av brent kål, men denne gangen både smakte og luktet det fantastisk. Når kokkene vendte en ekstra gang på den vidunderlige sommergrønnsaken, viste det seg at den ble vel så god etter å ha blitt behandlet brutalt.