Sjefen for Norges største trampolinepark-kjede ønsker et konkret regelverk for parkene

Sjefen for Norges største trampolinepark-kjede ønsker et konkret regelverk for trampolineparkene. – Ikke mulig, svarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Rush-gründer Petter Haagaas åpnet Norges første trampolinepark i 2016. Han hoppet av shippingbransjen for å satse på et konsept som vokste raskt internasjonalt. Monica Strømdahl

15 år gamle Tomas Lillevik Bårdsen ble lam fra halsen og ned etter en ulykke i trampolineparken Flipzone i Bergen. Tomas, som har trent turn siden han var liten, ble liggende i skumbassenget etter en trippel salto.

Ti måneder etter ulykken er han fortsatt innlagt på sykehus, og er avhengig av respirator. Han kan kun bevege hodet.