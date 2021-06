Foto: Paal Audestad A-magasinet Portrettet Da Ida Maria (36) ble nykter, ville plateselskapet ha henne tilbake i en rolle hun ikke ønsket En skitten musikkindustri får så ørene flagrer på Ida Maria Sivertsens (36) nye plate. Så går hun løs på seg selv.

Guri Gunnes Oppegård Journalist

Paal Audestad Fotograf

36 minutter siden

– Jeg ble fornærmet, og han ble fornærmet.

Ida Maria Børli Sivertsen har akkurat flyttet til Los Angeles. Året er 2011, og radioverten hun leier hos, har vært ute på havet og fisket. Med innleid yacht og skipper har han fått en hel kasse med fisk. Små fisk. Sånn fisk man på Helgeland pleier å gi til katten.

– Så står han der på trappen, stolt som bare det, og forklarer meg hvordan jeg kan grille denne beinete fisken, sier Ida Maria, og ler så det gir gjenklang i låveveggen.

– Men altså, der jeg kommer fra er det ingen som går bort til naboen og gir dem en pose småfisk, sier hun med bestemt mine.

Første møtet med amerikansk hverdagshøflighet skulle bli ett av mange kræsj for den nordnorske punkrockeren. Nå gjør hun opp regning. Det ryddes i hus og dyrekjøpte erfaringer.

For Sivertsen har behov for å ta et oppgjør før hun trår over terskelen til resten av livet.

