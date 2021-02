A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Vanjas (4) tvangstanker styrer familien Fireåringen har tvangstanker. Det setter hele familien på store prøver.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Vanja er en fire år gammel jente som har veldig bestemte oppfatninger om hvordan ting skal være. Klær, aktiviteter, rekkefølgen på ting – alt må være nøyaktig slik som hun forventer det. Hun trenger også hele tiden å få bekreftelser fra foreldrene på at alt er som det skal.

Mor og far blir helt utslitt av å prøve å holde henne fornøyd. For det minste feiltrinn fra deres side, og Vanja kan få total kollaps.

Mor: Vanja har alltid hatt mye vilje. Før kom det ofte til uttrykk i at hun ble frustrert når vi ville hjelpe henne med ting. Da måtte hun begynne helt på nytt og gjøre alt om igjen på sin måte. I høst begynte hun i ny barnehage der alt var nytt og hun ikke kjente de voksne, og nå har dette med tvangen eskalert igjen. Alt som har med klærne å gjøre, som sømmen på strømpebuksen, må hun ha på en spesiell måte. I barnehagen har hun et bestemt mønster rundt det å ta skoene av og på, som også må være en slags tvangsvariant. Og hver gang hun har vært på do, har hun en fast frase: «Har jeg papir i rumpa?»

Far: Hun søker tryggheten i det systematiske.

Mor: Vi har hele tiden tenkt at «ja ja, sånn er det mange barn som er». Men det er kanskje ikke så vanlig som vi har tenkt. Her for en tid siden ville barnehagen ha en prat med oss. Da hadde skifteboksen hennes stått litt feil, og så hadde hun falt helt fra hverandre. I barnehagen sier de at de ikke har noen erfaring med akkurat dette, så de vil gjerne ha veiledning.