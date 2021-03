– En prosecco med fotformsko og palestinaskjerf

De er åpne for nye, krevende smaker – og er villige til å betale for det. Men hva skjer med oss tradisjonelle vinanmeldere når folk i 20-årene velger vin på Instagram?

5. mars 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en av dagene før Valentines. Jeg sto i et bøttekott med mobilen i hånden. To minutter senere skulle jeg snakke på direktesendt radio for å anbefale Valentine-viner til ulike målgrupper.

Småbarnsfaren i førtiårene var enkel. Han må bare skjenke noe som gjør at kona holder seg noenlunde våken gjennom kvelden. Single Mats (28) ville imponere noen kompiser og har polet på Grünerløkka like ved hybelen. Jeg sa noe sånt som at hvis du vil være hipp nå, skjenker du en oransjevin og en Pet Nat.

Les det siste ordet igjen. Gir det mening? Hvis det gjør det, er du enten viderekommen – eller ung.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.