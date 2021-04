Molly. X. Emma. Ecstasy. Det ulovlige rusmiddelet har beveget seg fra dansegulv til offentlige sykehus. Hva har skjedd? A-magasinet Viten For første gang brukes MDMA i behandling av pasienter i Norge

Han følges inn av to terapeuter. Rommet ved Sykehuset Østfold består av en seng, noen planter, et par bilder på veggen i jordfarger. Han setter seg ned. Får et bind over øynene.

Før ørene kapsles inn av musikk, får han beskjed om å gå innover. Han lukker øynene. Foran ham ligger åtte timer med MDMA-rus. Bak ham: Flere år med traumer, mareritt og flashbacks etter gjentatte voldsepisoder i barndommen.

Fra en tenkt behandlingssetting. Foto: Stein Bjørge

A-magasinet har ikke møtt ham, men han er blant deltagerne i den aller første norske studien som skal undersøke om rusmiddelet MDMA kan behandle posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det skjer omtrent på den måten du har lest om til nå. På et distriktspsykiatrisk senter i Moss.

På et langt mer sterilt rom i etasjen under sitter Tor-Morten Kvam. I disse gangene har han jobbet som psykiater i ni år. Kvam var blant dem første som ble med i studien, kalt «MDMA-assistert psykoterapi for pasienter med posttraumatisk stresslidelse (PTSD)». Opplæringen har han fått i utlandet. Nå skal det gjøres til virkelighet i Norge.