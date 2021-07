Foto: Tor Stenersen A-magasinet Portrettet Ordfører Marianne Borgen: – Folk har jo spurt hvor jeg har vært under pandemien Sjakkspilleren og barneforkjemperen er ikke så opptatt av å være synlig.

Nå nettopp

– «Jøss, har vi en ordfører her i byen?» Det hender jeg får høre den.

De siste 17 månedene har vært en seig strøm av vaksiner, karantener og Raymond Johansen på alle virusfrie flater. Oslo har savnet klemmer, konserter – og ordføreren. Hvor ble det av Marianne Borgen i alt mylderet?

– Folk har jo spurt hvor jeg har vært. Andre steder i landet har ordførerne vært mer synlige under pandemien. Jeg har nok ikke vært det.

– Burde du vært mer synlig?

– Det kan godt hende. Når vi setter oss ned og oppsummerer året, så bør vi kanskje se på dette. Hvordan folk har oppfattet ordføreren.

Mange har likevel dannet seg et inntrykk. Ord som raus, varm, samlende går igjen. Ligger det et ufullendt potensial her? Kunne hun vært den trøstende kraften Oslo hadde trengt under pandemien?

Hun blir taus.

– Jeg kunne sikkert vært det. Jeg har tenkt mye på det. Hvordan kan jeg være den som trøster og gir håp. Det kan godt være jeg burde vært flinkere. Dette er noe jeg kanskje ikke har klart godt nok.

