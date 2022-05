A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Ung og utenfor Du kan alltids hjelpe et lite barn til å få venner. Men hva kan du gjøre for en ungdom som er 17 år og ensom?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

11. mai 2022 12:01 Sist oppdatert 6 minutter siden

Foreldreparet jeg treffer, ser eldre ut enn de er. Og ja, de er slitne. Ikke av nattevåk for et lite barn, ikke av uro for en tenåring som ikke kommer hjem i tide. Men av bekymring for en 17-åring som aldri går ut.

Datteren deres blir aldri invitert noe sted, har ikke besøk og føler seg utenfor.

