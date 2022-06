En delikatesse invaderer skjærgården og kutter opp badere og kjæledyr. Må vi bare venne oss til det?

Stillehavsøstersen er her igjen. En fryktet og fremmed art som invaderer norske badeperler. Men er dette kun en dårlig nyhet?

Stillehavsøstersen er umulig å bli kvitt.

17. juni 2022 10:15 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Kort fortalt: I 2007 kom Stillehavsøster til norske farvann. Siden har den vært umulig å bli kvitt

Mange dyr og mennesker skader seg på skjellene under bading. Tipset? Bruk badesko, enten du har to eller fire ben.

Noen steder er det organiserte ryddeaksjoner, men året etter kan skjellene være tilbake.

Når stillehavsøstersen først er her, har flere begynt å tenke på skjellene som en lite utnyttet ressurs for mat og turisme. Vis mer

Hvorfor skader så mange seg på østersskjell?

Sesongen for stillehavsøsters er i gang igjen – badegjestene er i vannet, hundene også, og både legevakter og dyrleger melder at mange allerede har kuttet seg opp de første ukene av badesesongen. Stillehavsøsters kan være knivskarpe og lager dype kutt i føtter og poter.

Hvorfor har en subtropisk østerstype etablert seg så raskt i norske farvann?

Arten har flyttet på kryss og tvers over nesten hele jordkloden fordi den vokser så raskt, og derfor er lett å produsere i oppdrett. Den er veldig tilpasningsdyktig i nye miljøer. Baksiden er at den lett sprer seg også der vi ikke ønsker den – som i norsk skjærgård. I Norden startet arten å dukke opp i store antall fra 2007. Da hadde den vært brukt i oppdrett i Frankrike siden 1965.

Når skjellene gyter, sprer larvene seg med strømmen og etablerer ville bestander. Disse har dukket opp gradvis lenger og lenger nord. Stillehavsøsters kan endre økosystem og bunnforholdene.

Har dette noe med klimaendringer å gjøre?

Ja. Sjøtemperaturen øker, noe som gir bedre gyteforhold, lavere vinterdødelighet og bedre forhold for å reprodusere seg. Dette gjør at østersen kan trekke nordover. Stillehavsøsters har etablert seg langs hele kysten på Østlandet og Sørlandet, og har spredt seg så langt nord som Hordaland. Allerede i dag kan det bli varmt nok i sjøen til at stillehavsøsters kan drive så langt nordover som Lofoten.

Idylliske badestrender blir ubrukelige om ingen rydder opp i viltvoksende østersskjell. Bruk badesko, er rådet fra legene.

Hvor er disse stillehavsøstersene?

De trives på grunna, og fester seg gjerne øverst i strandsonen og på grusbunn. Derfor kan badestrender og friluftsområder bli dekket av stillehavsøsters med skarpe skjellkanter. Skjellene har en tendens til å vokse oppover. Fort gjort å skjære seg på, med andre ord. Skjellene kan vokse veldig tett, så plutselig kan det dukke opp en ny banke, nesten som et rev, inne på grunt vann.

Fakta Stillehavsøsters Stillehavsøsters – Crassostrea gigas (Magallana gigas) – hører egentlig hjemme i Asia, i havet rundt Japan og Taiwan.

Den er blitt flyttet til nye områder over nesten hele kloden fordi den vokser raskt, gir godt utbytte i oppdrett og er tilpasningsdyktig.

Masseetableringen i norske farvann startet i 2007 og er umulig å stanse.

Arten er på den norske fremmedartslisten, klassifisert som en art med «svært høy risiko». Det betyr at den kan føre til endringer i økosystemene.

Inntrengeren gjør dessuten bading til risikosport langs kysten der østersen har festet seg. Vis mer

Er dette noe vi kan spise og utnytte på andre vis?

Absolutt. Og der er vi nå. Havforskningsinstituttet har siden den første masseinvasjonen i 2007 jobbet med hvordan dette problemet kan bli en ressurs. En del av stillehavsøstersen langs kysten kan ikke brukes som mat, den som sitter på svaberg. Det er vanskelig å håndtere, det beste er bare å rydde den bort og bruke skjellene til jordforbedring, kalk eller lignende. Men en stor del av bestanden er brukbar som mat. Men all kommersiell høsting av vill stillehavsøsters krever at man etablerer et renseanlegg der skjellene kan stå i noen uker og renses opp. De første renseanleggene er allerede på plass, blant annet på Tjøme og i Øygarden utenfor Bergen.

Noen bedrifter ser også på muligheter for å etablere «østersturisme» hvor gjester får samle inn og tilberede østers.

Hva med vanlige folk – kan de sanke egne østersskjell til middag?

Det er frarådet å spise egenplukkede østers. Plukker du og spiser skjell du finner, er det på egen risiko, og den risikoen er ikke ubetydelig. Man skal passe på både algevarsel og vannkvaliteten der man har funnet skjellene. Østers må nemlig høstes i rent vann.

Stillehavsøsters kan ha norovirus i seg, i tillegg til bakterier, algetoksiner og miljøgifter. Det er heller ikke helt trygt å sjekke blåskjellvarselet for å finne ut om østersen er spiselig. Blåskjell kan også ha norovirus i seg, men vi damper eller griller dem og viruset tåler ikke høy temperatur, så derfor går det bra. Østers blir ofte spist rå eller lett varmebehandlet. Da kan det være intakte virus inni magesystemet til østersen.

Hva smaker Stillehavsøsters?

Det smaker østers! Sjø, litt søtt og nøttaktig. Har du bestilt østers på restaurant i Norge, er sjansen stor for at det er en stillehavsøsters du får – villfanget i Norge, men etter en renseprosess.

Østers er ikke bare et problem, det er også en delikatesse. Men for å spise villfangede stillehavsøsters, skal du vite hva du gjør. Det er fort gjort å bli syk. Anbefalingen er å overlate høsting og rensing til profesjonelle.

Kan man heller satse på å bli kvitt hele bestanden?

Nei. Stillehavsøsters er kommet for å bli. En stor hunnøsters kan gyte 200 millioner egg. Hvis du har ti tusen liggende ute en sensommerdag når det er varmt i vannet, og de begynner å gyte, er det bare å begynne å gange opp.

Hva gjør vi med strendene som blir ødelagt av skjell?

Folk er nødt til å rydde på badestrender og friluftsområder, ellers blir de ødelagt. Man skal imidlertid være litt forsiktig. En ting er at du må unngå å skjære deg mens du holder på. Dessuten må man være varsom med sjøbunnen, og rydde på en måte som ikke ødelegger bløt bunn. Andre arter har også sitt levested der.

Ta dessuten en sjekk på internett så du ser forskjell på stillehavsøsters og flatøsters. De siste hører nemlig hjemme her og skal få bli i fjæra.

Østersdugnaden er et initiativ der folk plukker og registrerer hva de fjerner på frivillig basis – i fjor fjernet de 34 193 kilo. Dette er best organisert i Vestfold og Telemark, med et system for å samle inn og utnytte skjellene som plukkes til for eksempel kalkmaling.

Den dårlige nyheten er at stillehavsøstersen du rydder vekk i år, kan være tilbake neste år. Så gode er disse iherdige bløtdyrene til å formere seg.

Nå finner du både stillehavsøsters og blåskjell i skjærgården.