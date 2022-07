A-magasinet Matskolen Bønner som sprenger i munnen

Hør mine bønner.

26. juli 2022

I klassisk, europeisk kjøkken er det en kjensgjerning, at bønner trenger mye juling i form av koking og tilsatt smak. Jeg forsøkte lenge å finne den perfekte varmebehandlingsgraden, hvor konsistensen fortsatt er sprø, men den umiskjennelige smaken av rå bønner er borte. Det er vanskelig, og de siste årene har jeg rett og slett gitt opp. Nå spiser jeg dem rå.

Første gang jeg fikk servert rå bønnebelger var i et deilig thaimåltid. Jeg husker ikke den eksakte retten, men jeg har en følelse av at de kom som biter i en syrlig og litt søt salat med hakket svin. Først ble jeg litt satt ut av råsmaken, men etter noen biter ble jeg nysgjerrig.

Noen år senere, kjempesulten på en buss mellom Oromia og Addis Abeba i Etiopia, ble jeg tilbudt noe som åpenbart var en delikatesse for sjåføren: rå, grønne bønnebelger. Da jeg spurte om vi skulle ta på litt salt, så han himmelfallent på meg, med et snev av forakt.

Sult er et suverent krydder og har mange ganger bidratt til at jeg har åpnet opp for andre smaksopplevelser: Og der tok den rå bønnebelgen plassen til den forvellede for godt.