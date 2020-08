Hjelp! Samboeren min har kastet seg på naturvin-hypen

Han har møtt en annen. Som er sprudlende, naturlig, har lang, slank hals og lukter friskt. Nåde meg om jeg rører henne.

For ikke lenge siden lo vi av hypen rundt naturvin. Nå er det bare jeg som ler. Randi Matland

Nå nettopp

Hvordan det startet, vet jeg ikke. Men en dag sitter samboeren min på huk foran den åpne kjøleskapsdøren og stryker på flaskene der inne.

Én etter én løfter han dem ut, skanner etiketten med mobilen og studerer hvilken rating de har fått i vin-appen Vivino.

Melkekartonger og dressinger må vike for at naturvinene skal få den plassen de behøver, i et allerede trangt kjøleskap, i en allerede trang leilighet. Han har sett på et vinskap med plass til 86 flasker.

For meg som kun har vært opptatt av PPP (Promille, Pris, Praktisk) når det gjelder vin, klarer jeg ikke å forholde meg til det.