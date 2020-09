Dette er de syv mest provoserende ordene vi småbarnsforeldre kan si høyt

Dette er de syv mest provoserende ordene vi småbarnsforeldre kan ytre.

Lars Fiske (illustrasjon)

Kaveh Rashidi lege og forfatter

10 minutter siden

Vi er sannelig en irriterende gjeng. Voksne folk som bare snakker om sovetid, bæsjebleier og rennende neser. Alltid sent ute, drar tidlig og krever at ungen skal få oppmerksomheten til alle i rommet. Og vi vil helst ha politikernes oppmerksomhet også. Foreldrepenger, omsorgspenger og barnehageplass må fremst på agendaen.

Hvis ungene våre (mot formodning) skulle være til bry for deg, så er det nok du som er for sensitiv og mangler empati. Og ikke prøv deg, ikke påstå at du er trøtt, du vet ikke hva trøtt betyr før du har hatt barn.

Ja, sånn holder vi på, vi i denne klubben der kun medlemmene forstår greia.

Attpå har vi altså disse syv ordene vi bruker når noen ikke begriper hverdagen vår, prøver å irettesette oss eller kommer med forslag til løsninger som vi oppfatter som naive.