Småbarnsforeldre kan lære mye av spillutviklere

A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Tiåringene er en forunderlig gruppe. På den ene siden sterke og med et klart ønske om selvstendighet. På den annen side har de langt ifra funnet seg selv og bryter lett sammen ved motgang. De er reddere enn noen gang, og de ønsker mer enn noen gang å være kule og modige. Som forelder er det lett å la seg forlede til å tenke at nå klarer de selv. Sannheten er en helt annen.

Vi har truffet en familie med to fine gutter som er midt i sin knopp-fase. De er 10 og 13, liker å spille dataspill, liker å være med familien på tur og trives best hjemme. Vårens hjemmeskole passet dem nesten for godt. Da slapp de å være i den evige konkurransen som råder der ute. Samtidig sank de altfor langt inn i det bedagelige og i dataspillingen. Når ingen tvang dem til ansikt til ansikt-kontakt, oppsøkte de det ikke heller. Våren viste foreldrene to ting: De har to fine gutter som vil ha det fredelig og trygt rundt seg, men at særlig yngstemann ikke helt ennå har funnet sitt fotfeste der ute.