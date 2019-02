Hedvig Montgomery: – Dagens foreldre er den mest overorganiserte generasjonen noensinne

Det norske hus flommer over av oppskriftsbøker. Om kraftkoking og hallingstrikk, babymassasje og isfiske, veganske kaker og slik bygger du steinovn på hytta. Men om livet? Hvordan det skal leves? Ja, hvordan unngå å gjøre barna til puddinger i en verden av velstand og skjermer? Hvordan kan familier bli en kjærlighetsfull flokk? Og hvordan kan par bli kåte som Romeo og Julie (før sluttscenen), ikke iskalde logistikkpartnere som hilser i døren?

Det er et nytt orakel i byen, en tabloid nerd, trebarnsmor, familieterapeut og psykolog for emosjonelle berg og dal baner, altså reality-TV-deltagere, forfatter av en serie på fem bøker om familieliv og oppdragelse, bok nummer tre kommer i mars, samt foredragsholder med så stor appell at hun nær sprengte biblioteket i Mjøndalen.