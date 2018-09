Bak krabbens uheldige ytre gjemmer det seg en delikatesse. Slik tilbereder du den.

Når man på film forsøker å konstruere opp skumle skapninger fra andre planeter, er det påfallende ofte de bærer med seg trekk som kan minne om skalldyr. I Alien-filmene er det skumle vesenet som spretter ut av eggene utstyrt med krabbelignende ben og beveger seg som en edderkopp før den fester seg til ansiktet til den uheldige verten.

I District 9 har regissør Neil Blomkamp like gjerne gitt de strandede romvesenene kallenavnet «Prawns» (reker) og utstyrt dem med både følehorn og øyne som er som hentet fra havdypet. Er det rett og slett fordi de er som fremmede for oss, at deres karaktertrekk brukes som inspirasjon for skrekkfilmer?