01.06.2023 11:46

Trine Wiggen (55) Hvem: Skuespiller ved Nationaltheatret. Aktuell med «Jeppe på Berget» og TV-serien «Føkkings Fladseth», som spilles inn i disse dager. Hva: En blå vase hun fikk i gave for 30 år siden av mannen sin, den danske forfatteren og journalisten Janus Kramhøft.

Han ga den til meg den første julen vi kjente hverandre. Han var 21 år gammel, så det var en veldig voksen gave. En vakker, mørkeblå vase, som er helt nydelig med roser i. Det føltes som å få en forlovelsesgave.

I hverdagen har jeg et litt slumsete forhold til ting. Det er veldig mye som bare blir borte, særlig klær. Jeg vet ikke hvor mange tynne, pene strikkejakker jeg har mistet. Det er fortvilende. Kanskje skyldes det at jeg sjelden knytter meg til ting?

Unntaket er de gjenstandene som er spesielt vakre. Som denne vasen, eller en gammel smørkniv med treskaft som vi har. Hvis den skulle gå i stykker fordi vi satte den i oppvaskmaskinen, ville jeg blitt veldig lei meg. Jeg tror det handler om at det er enkelte ting man bare blir glad av å se på, på grunn av formen eller fargen. At jeg samler på slike objekter, gjør kanskje at noen vil si at stilen min er forvirret. Men for meg er det et tydelig mønster bak.

Nå har vi snart 30-års jubileum som par. Og opp gjennom årene har det stått mange rosebuketter i vasen. Men jeg bruker den ikke så ofte. Den er smal nederst og litt ustødig. Hva om den skulle knuse? Det er som vasen blir et symbol på forholdet vårt. Så vi får håpe det aldri skjer. Det er litt skummelt når ting får en symbolsk betydning, også.