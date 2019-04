Ti år etter at Roald Amundsen døde, brant huset der hans kjære barnepike Betty bodde. I asken etter brannen fant etterforskerne et kvinnelik - og et mysterium.

En januardag i 1938 brenner det i et av husene på eiendommen Uranienborg utenfor Oslo. De første som ankommer brannen, ser fotspor i snøen. Fotsporene leder inn til det brennende huset, men fører ikke ut igjen. Aftenposten Dagen etter finner de levningene etter en kvinne i asken. Kvinnen er den samme som har gitt navn til det lille annekset, Betty. Amundsens barnepike flyttet inn i annekset da han kjøpte eiendommen i 1908 og bodde der til hun døde 86 år gammel i 1924. Avisene rapporterer at en mentalt nedbrutt kvinne har oppsøkt stedet for å ta livet sitt. Hva skjuler seg egentlig bak denne enkle forklaringen? Nasjonalbiblioteket Fakta: Frosne Erobringer En podkastserie i fem episoder som publiseres påsken 2019. Episode 1: Svik og bedrageri, om polarhistoriens juksemakere. Episode 2: Triumf og tragedie, om den farlige drømmen om Polhavet. Episode 3: Brannen i Bettys hus, om det mystiske dødsfallet på Amundsens eiendom. Episode 4: Den deprimerte polarhelten Episode 5: Den perfekte avskjed. Frosne Erobringer er produsert av Filt i samarbeid med Follo museum for A-magasinet. Lytt til radio i påsken! Her er noen av våre spennende dokumentarer, spesiallaget for øret. De siste brevene I røyken som steg opp fra «Bettys hus» for 80 år siden kan det ligge et mer sammensatt puslespill om nasjonalhelter, høye forventninger og skuffelser. I tredje episode av A-magasinets nye podkastserie har journalist Kari Slaatsveen og programleder Anders Bache lett i arkivene, intervjuet kilder og slektninger for å komme dypere inn i historien til kvinnen som kom til Uranienborg for å dø. I snøen etterlot kvinnen noen ledetråder. I vesken hennes, som blir funnet ved siden av huset, ligger det fire brev. To av brevene er adressert til venner, ett til politimesteren i Oslo, og ett til Mr. Edgar Hoover, direktør i FBI. Er det en sammenheng i alt dette? Hør podkasten her: Frosne Erobringer er produsert av Filt i samarbeid med Follo museum for A-magasinet, og du finner den der du vanligvis lytter til podkaster.