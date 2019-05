Egon Schoerner var yngst av fire søsken. På et familiebilde fra 1927, trolig et av svært få bilder som eksisterer av ham, står åtteåringen i første rad, omgitt av alvorlige voksne. Faren mangler på bildet, han døde året før, men den yngste sønnen smiler fornøyd i matrosdress. Det samme gjør storebroren Arno, som halvt skjult i bakerste rekke kikker i retning av sin ni år yngre lillebror. Det er som han holder et ekstra øye med yngstemann.