– Vi er mange i samme båt. Vi bare ser hverandre ikke, sier Mette Schjelderup (32) i en spesialepisode av podkasten Foreldrekoden, som publiseres i dag.

For tre år siden ble hun mor for første gang. Hun var naturlig nok full av forventning til den nye tilværelsen.

Slet med dødsangst

Men etter en komplisert fødsel, der hun fryktet at datteren ikke skulle overleve, ble mammadebuten alt annet enn lett.

Hun slet med å glede seg over den nye tilværelsen. Fæle mareritt gjorde at hun gruet seg til å legge seg hver natt. Etter hvert kom marerittene også om dagen. Panikk, smerter og dødsangst preget barseltiden.

I podkast-episoden kalt Mamma i mørket forteller hun åpent om fødselsdepresjonen og den lange veien ut.

– Et samfunnsproblem

Schjelderup syntes det var vanskelig å finne hjelp da hun selv ble rammet, og hun siden engasjert seg i arbeidet for å spre informasjon og kunnskap om tilstanden.

– Fødselsdepresjoner rammer ikke bare kvinnen. Det kan gå hardt ut over mor-barn-relasjonen. Det kan gå veldig hardt ut over samlivet. Dette er et samfunnsproblem, sier Schjelderup.

