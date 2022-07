A-magasinet Foreldre På randen av brudd Samlivsproblemer tar ikke sommerferie. Tvert imot.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

28. juli 2022

«Men så sitt stille, da!»

Far blir rasende når lille Emma (2) ikke sitter stille ved bordet. Mor prøver å roe ham ned, minne om at Emma er liten, men far buser ut i sinne. «Hvordan skal barnet ellers lære?» sier han.