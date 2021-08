A-magasinet Matskolen Åkerens kanskje vakreste grønnsak

Squashen var én av tre viktige ingredienser i urfolkets kosthold da europeerne kom til Amerika. Den er ikke så kjedelig som du kanskje tror.

En grønn ting som er ment å bli spist rå. Det er den direkte oversettelsen av askutasquash, som igjen er utgangspunktet for ordet squash. Ordet stammer fra urfolket som levde i Narrangansett i dagens Rhode Island. Det var her noen av de første europeiske nybyggerne slo seg ned. I Norge bruker vi squash nesten bare om variantene som kommer om sommeren. Men ordet favner om alt fra gresskar til zucchini, som regnes som undergrupper til førstnevnte.

Da europeerne kom til Amerika, dyrket urfolket her squash som en del av en treenighet de kalte de tre søstre. Maisen, med sine karbohydrater, var bærebjelken i kostholdet, men var krevende for jorden. Bønner ga proteiner og næring tilbake i jorden. Squashens lange stilker og store blader som brer seg utover, beskyttet mot solen og sørget for at åkeren holdt på fuktigheten.

I dag kan man spørre seg om den virkelig er ment å spises rå, men blant de tre søstrene er det ingen tvil om hvilken jeg kunne latt være å koke. Men sommersquashen utvikler en vidunderlig sødme og aroma under varmebehandling, så det er vanskelig ikke å gi den det.

Noen smaker passer ekstra godt med denne grønnsaken. Blant dem er parmesan, egg, hvitløk og basilikum de aller beste, synes jeg. Tidligere har jeg skrevet om hvordan squashen garanterer et saftig resultat når du lager frittata. Her er et par av mine andre sommeroppskrifter med åkerens kanskje vakreste grønnsak.

