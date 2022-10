A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Fortiden banker på Far trodde 14-åringen var ferdig med de gamle traumene. Han tok feil.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

I går 11:52

Alt har vært bra i flere år. Martine (14) og far har vært et fint team, og de gamle problemene så ut til å være historie. Men nå har alt skåret seg hjemme. Martine hører ikke lenger på faren sin, og nylig fikk han en telefon om at hun har røykt hasj. Far er sint og forvirret.

«Hvorfor nå?» spør han.