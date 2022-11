Nå er det kaldt og rått ute. Da trenger vi varm og fet mat.

15. november 2022

Jeg elsker mørketiden.

Den kalde fukten som kryper opp og inn under sålen på skoene som burde vært byttet ut med et par av det mer kraftige slaget. Kalde fingre som fikler med vått metall på sykkellåsen. Tiden før lyset kommer tilbake med den hvite snøen, og fuktige lærhanskes byttes ut med tørr ull. En soloppgang i tett skydekke og kanskje et slør av grå og kald tåke over fjorden.

Det er som om hele verden presser meg til å ta vare på meg selv og dem rundt meg. Til å fyre opp litt tørr bjørkeved som jeg var smart nok til å sikre meg mens det fortsatt var noe igjen. Til å samles rundt bålet med varm og fet mat, som smaker av kjærlighet, fisk, gamle dager og mye smør. Rundt en tallerken som vi alle deler. Når brødbitene har renslikket den, kan vi skylle dem ned med en vin vi har spart til vi trenger den som mest.

