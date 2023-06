A-magasinet Viten Skogens musikk

Nå på forsommeren drar folkemusiker Hans Fredrik Jacobsen til skogs. Han skal spikke seg fløyter.

01.06.2023 12:18 Oppdatert 01.06.2023 13:11

Blikket hans saumfarer det tette krattet. Bladene er litt større enn museører, og det er vanskelig å skille tresortene fra hverandre i villniset av grener.

– For å lage en fløyte trenger jeg et så perfekt emne som mulig. Aller helst et rett, ferskt skudd av selje, uten sår og små vorter som skal bli nye grener, sier Hans Fredrik Jacobsen (69).