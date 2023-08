A-magasinet Portrettet Skaar: – Jeg gjør alt jeg kan for å overleve Noen minner er så mørke at de er for vanskelige å snakke om. Derfor har artisten Skaar valgt å synge om dem.

Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 11.08.2023 19:32

Det var vinter i 2022, egentlig skulle hun skrive en låt. Men hun ville bare vekk. Hilde Skaar, kjent som artisten Skaar, vandret fra rom til rom i et musikkstudio på Sunnmøre.

For nå var det der igjen. Et panikkanfall.

En venninne hentet to boller fylt med iskaldt vann. Skaar puttet hodet oppi den ene og begynte å synge på en Bon Jovi-låt. Venninnen gjorde det samme.