Hvordan bestille vin på restaurant?

Hvis du blir usikker og nervøs av å bestille vin på restaurant, kan disse tipsene hjelpe deg.

Sønnen min lignet en nypolert Sølvgutt. Jeg flikket litt på sveisen hans på vei inn i restauranten. Denne kvelden var så etterlengtet. Endelig åpnet restaurantene igjen!

Endelig et avbrekk fra hjemmekontor og kulinariske opplevelser begrenset av min, til tider labre, inspirasjon. Vindusbordet ventet, kelneren kom med vinkartet og sa: skal det være noe å drikke?

Akkurat de ordene er direkte angstfremkallende for mange av dere. Hvordan bestille vin på restaurant? Spørsmålet gikk igjen i svært mange av søknadene til det nylig avsluttede mentorprogrammet. For lett er det ikke. Men – et restaurantbesøk skal være deilig, avslappende og inspirerende.

Når flere av leserne heller foretrekker tannlegestolen fremfor å stotre seg gjennom et vinkart, er noe riv ruskende galt.

