Jeg skvatt da jeg så hva hun hadde på seg i Teams-møtet

Jeg hadde et møte med en dame jeg har enorm respekt for. Så reiste hun seg. Da så jeg hva hun hadde på seg.

Foto: Randi Matland

Heidi Marie Skarnes Redaksjonssjef i Aftenposten Junior

Nå nettopp

Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Det siste året har jeg hatt utallige Teams-møter. Både med de jeg jobber nærmest med, men også med de jeg ikke kjenner så godt. Nå har noe skjedd med disse møtene som jeg vanligvis gruet meg til. I møterom der jeg følte meg mindre viktig eller mindre smart enn de andre. Der jeg ikke har turt å si hva jeg egentlig mener.

Her en dag hadde jeg et sånn møte, med en på jobben som jeg har veldig stor respekt for. Så stor respekt at jeg blir stotrende når og hvis jeg endelig tør å si noe. Midt under møtet begynte noen barn å rope i bakgrunnen, og hun reiste seg for å lukke en dør bak seg.