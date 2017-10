I kafeen der Filip Loebbert (26) jobbet, kom Gitte Witt (34) inn i lokalet for aller første gang. Det er fire år siden nå, og de smilte til hverandre da hun bestilt nypresset juice. Så gikk de hvert til sitt, men håpet på et nytt møte. Gitte kom derfor tilbake til cafeen. Og da hun gikk frem for å bestille, gjenkjente Filip henne fra første besøket. Han spurte:

– Hei, skal du han den samme juicen som sist?