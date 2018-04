– Kjøkkenet er samlingsstedet for mannen min, meg og datteren vår som bor hjemme. Det er lite, og bare én kan arbeide her om gangen. Det er like bra, ellers kan det rett og slett bli farlig med skarpe redskaper og litt temperament. Vi spiser middag og frokost her. Det gamle furukjøkkenet er malt, andre oppussingsplaner er aldri blitt noe av. Vi har aldri kommet så langt som til å pusse opp.

– Planen nå er nemlig å flytte og utvide hele kjøkkenet. Drømmen min er engang å ha et utstillingskjøkken med bare rene flater og alt skjult bak skapdører. Det beste med kjøkkenet er utsikten til hele Kautokeino. Vi bor på bygda, men kan gå til alt, til og med Vinmonopolet. Det er jo nesten som å bo i en by.