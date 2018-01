Jeg blir veldig lei meg når jeg leser alle innleggene som handler om sex i parforhold. Enten får man for lite sex, eller så får man ikke lov til å utforske seksualiteten, eller så føler man at partneren maser hele tiden. Like lei meg blir jeg av svarene de får. Det råder tilsynelatende en idé om at seksualitet er noe som kun kan oppstå og foregå mellom to parter, og at man har et slags felles eierskap til seksualiteten så lenge man har valgt å være i et partnerskap.

Men må det være slik? Tenk på andre egenskaper: Er min kreative, skapende side – for eksempel gleden over å synge eller male, et felles eie dersom jeg er sammen med en person? Er kreativiteten kun noe som kan oppstå i kraft av denne relasjonen? Er mine tanker og følelser felles eie? Er mine hobbyer felles eie? Nei, her tror jeg alle er enige i at de kun eies av meg.