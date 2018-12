15. mars 2016 sitter tingrettsdommer Merete Svartveit bak dommerbordet i Oslo tingrett. Hun er halvveis i en dag fylt med en serie tilståelsesdommer. Ren plankekjøring uten juridiske spissfindigheter.

På tiltalebenken ser hun en sliten, mager mann. 34-åringen er uflidd, har dårlige tenner, er tydelig preget av et langt liv med rus og skal dømmes for et oppsamlingsheat av innbrudd og biltyverier. Den erfarne dommeren har sett utallige skjebner. Ett eller annet med denne mannen berører henne.