Gi Nicolay Ramm (29) hans eget fredagsshow på TV og se hva som skjer: En gnistrende vinterfredag i mars kommer han til Linderudkollen skistadion utstyrt med selvtilliten til en mann i medgang og effekter bare Nicolay Ramm kan finne på å ta med på et oppdrag: En tvangstrøye. To digre lamper som senere skal brukes som skistaver. Fyllebriller som gir brukeren en følelse av å ha 1,7-2 i promille. En oppblåsbar dinosaur til å tre over hodet og kroppen. Og Arne Scheie, som snart skal ligge i en barnepulk.

– Det her er helt sykt, stønner Ludvig Søgnen Jensen da han ser rekvisittene Ramms redaksjon har sporet opp på internett, et bruktmarked, hos Norges Automobil-Forbund og i NRKs egne pensjonistrekker.