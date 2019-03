Da mamma feiret 50 år, holdt jeg en (etter hennes eget utsagn) rørende tale i selskapet. Jeg var da 27 år gammel og hadde brukt brorparten av mitt liv på å gjøre hennes surt. Jeg irriterte meg grenseløst over alle reglene hennes, alt maset om bagateller, kort sagt alt.

Frem til da. Jeg husker ikke detaljene, men jeg prøvde vel å unnskylde meg litt, for at jeg hadde vært (og fortsatt er) et ... eeh ... vanskelig barn?